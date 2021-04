**Omofobia: Ostellari, 'maggioranza spaccata su Ddl Zan, sarò io relatore per garantire tutti'** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la maggioranza è spaccata. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative". Lo dice il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama. "Il regolamento prevede che il relatore di ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto della maggioranza dei componenti della Commissione, per garantire chi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega”, aggiunge Ostellari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Il voto sul calendario dei lavori ha certificato che, in commissione Giustizia, la. Al successivo incardinamento del disegno di legge Zan, seguiranno le audizioni e il dibattito sulle proposte emendative". Lo dice il senatore leghista Andrea, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama. "Il regolamento prevede che ildi ciascun disegno di legge sia il presidente della commissione, che ha la facoltà di delegare questa funzione ad altri commissari. Poiché sono stato confermato presidente, grazie al voto delladei componenti della Commissione, perchi è favorevole al ddl e chi non lo è, tratterrò questa delega”, aggiunge

