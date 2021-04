Omofobia | il disegno di legge Zan è stato calendarizzato

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Ddl Zan contro l'omotransfobia èfinalmentedalla Commissione Giustizia del Senato con 13 voti a favore e 11 contrari. Ddl Zan, via libera alla calendarizzazione in Senato a sei mesi dall’approvazione alla Camera su Notizie.it.

Soddisfazione, invece, per l'autore dell'omonimodi legge che ha twittato: 'La legge contro ... Monica Cirinnà , che sempre su Twitter ha scritto: 'Legge #Zan contro #e misoginia ...Dopo diversi impasse, il provvedimento è stato calendarizzato. I dubbi della Cei: 'Serve ...Approvata in Commissione Giustizia la calendarizzazione del Ddl Zan, conosciuto anche come legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. Il leghista Andrea Ostellari, tra gli oppositori, si auto-p ...Le critiche della ginecologa e femminista genovese Sandra Morano, firmataria dell'Appello dei 400: il rischio è di far sparire l'identità femminile e con essa la sua forza distintiva, la maternità ...