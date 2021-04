Omofobia, il Ddl Zan finalmente calendarizzato al Senato. Ma come relatore avrà il leghista Ostellari (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Commissione Giustizia del Senato ha calendarizzato il ddl Zan per il contrasto all’Omofobia (leggi l’articolo). La calendarizzazione del disegno di legge, già approvato alla Camera, è passata con 13 voti favorevoli e 11 contrari (contrario tutto il centrodestra). come ha riferito in aula il presidente della stessa Commissione, Andrea Ostellari (Lega, nella foto), sarà lui il relatore del ddl Zan che sarà incardinato entro maggio. Successivamente, quindi, la Commissione giustizia della Camera definirà un calendario dettagliato per l’esame di ogni provvedimento, stabilendo l’inizio dell’esame e l’eventuale calendario di audizioni. “Il Ddl Zan – scrive su Twitter il portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia al Senato, Grazia D’Angelo – viene ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Commissione Giustizia delhail ddl Zan per il contrasto all’(leggi l’articolo). La calendarizzazione del disegno di legge, già approvato alla Camera, è passata con 13 voti favorevoli e 11 contrari (contrario tutto il centrodestra).ha riferito in aula il presidente della stessa Commissione, Andrea(Lega, nella foto), sarà lui ildel ddl Zan che sarà incardinato entro maggio. Successivamente, quindi, la Commissione giustizia della Camera definirà un calendario dettagliato per l’esame di ogni provvedimento, stabilendo l’inizio dell’esame e l’eventuale calendario di audizioni. “Il Ddl Zan – scrive su Twitter il portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Giustizia al, Grazia D’Angelo – viene ...

