Omicidio Bolzano, ritrovato corpo di Peter Neumair nell'Adige: riconosciuto dall'orologio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Omicidio Bolzano, ritrovato corpo di Peter Neumair nell'Adige. Il corpo di Peter Neumair, padre di Benno, è stato ritrovato questa mattina nelle acque del fiume Adige a Ravina di Trento. A confermare l'identità del 63enne ucciso dal figlio l'avvocato Carlo Bertacchi, legale della figlia Madè. L'identificazione avvenuta tramite alcuni effetti personali trovati sul corpo, in particolare l'orologio. La conferma ufficiale e le ultime notizie sul ritrovamento del corpo dopo il test del Dna. Svolta nell'Omicidio di Bolzano: il corpo di Peter Neumair, ucciso dal figlio Benno, è stato ...

