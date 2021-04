Oltre 11 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica in Abruzzo, 1 milione all'Ater Chieti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Undici milioni per manutenzioni e adeguamenti destinati all'edilizia residenziale pubblica. Lo prevede una delibera di giunta regionale che libera risorse vincolate (ex fondi Gescal). In particolare 6,... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) Undiciper manutenzioni e adeguamenti destinati all'. Lo prevede una delibera di giunta regionale che libera risorse vincolate (ex fondi Gescal). In particolare 6,...

Ultime Notizie dalla rete : Oltre milioni SG Company vince gara in mercato regolamentato per oltre 4 milioni di euro A., si è aggiudicata un'importante gara in un mercato regolamentato per un valore pari a circa 4,4 milioni, di cui circa 3,9 milioni di competenza per il 2021 e 500.000,00 di competenza per il 2022. ...

Festival del lavoro, Visparelli (Enpacl): "Da Casse privatizzate 509 mln prestazioni welfare" Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Il nostro sistema delle Casse privatizzate da oltre 25 anni ha fatto un percorso virtuoso importante. Le Casse hanno speso 509 milioni per prestazioni di welfare grazie alle grandi economie di scala che possiamo mettere in campo. Gestiamo un ...

Vaccino, oltre 18 milioni di somministrazioni Rai News Bari - A Brindisi la prossima edizione del Wired Digital Day Bari - A Brindisi la prossima edizione del Wired Digital Day. 28/04/2021. Delli Noci in diretta Instagram sui prossimi progetti per lo sviluppo della Puglia: “Il Recovery Plan p ...

Ue: multa di oltre 28 mld a Bofa, Credit Agricole e Credit Suisse per cartello Deutsche Bank rivelo' violazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 28 apr - La Commissione Ue ha multato Bank of America Merrill Lynch (Bofa), Credit Agricole e Credit Suisse per un totale ...

