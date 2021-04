Olimpiadi Tokyo 2020, Malagò annuncia: “Al via la vaccinazione degli atleti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel corso di un’intervista concessa a Restart su Rai Due, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ufficializzato la vaccinazione capillare di tutti gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si partirà già da giovedì 29 aprile: “Le Olimpiadi si faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi abbiamo ricevuto l’ufficializzazione: da domani cominciamo la vaccinazione capillare dei nostri atleti”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel corso di un’intervista concessa a Restart su Rai Due, il presidente del Coni Giovanniha ufficializzato lacapillare di tutti gliche parteciperanno alledi. Si partirà già da giovedì 29 aprile: “Lesi faranno senza ombra di dubbio. Proprio oggi abbiamo ricevuto l’ufficializzazione: da domani cominciamo lacapillare dei nostri”. SportFace.

