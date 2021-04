Olimpiadi | Discovery+ è la casa dei Giochi di Tokyo 2020

(Di mercoledì 28 aprile 2021)A tre mesi dalle, rinviate di un anno causa Covid, è definita la copertura italiana di. Mentre in TV sarà la Rai ad offrire in chiaro il meglio delle due settimane di gare (dal 23 luglio all’8 agosto 2021) con circa 200 ore di diretta, in streaming ladeiOlimpici sarà, il nuovo servizio ott del gruppo, che dallo scorso gennaio ha sostituito Dplay e va ad inglobare anche Eurosport Player. “Consarà possibile immergersi nell’atmosfera olimpica e seguire ogni istante delle competizioni, con decine di “canali” dedicati e una programmazione speciale per non perdersi le gesta dei nostri atleti, che seguiremo con tutte le attenzioni che meritano. La nostra sarà un’offerta ...

#Olimpiadi, Discovery+ è la casa dei Giochi di #Tokyo2020

Tokyo 2020: - 100 al via, manca poco alla spedizione Azzurra. Tokyo 2020 - 100 giorni a Tokyo2020: Discovery+ è la casa dei giochi Olimpici. Discovery ed Eurosport presenteranno una notte di programmazione speciale all'insegna dei Cinque Cerchi con le storie più affascinanti e Big in Japan inaugura il nuovo format con uno sguardo alle Olimpiadi. A tre mesi dalle Olimpiadi, rinviate di un anno causa Covid, è definita la copertura italiana di Tokyo 2020. Mentre in TV sarà la Rai ad offrire in chiaro il meglio delle due settimane di gare (dal 23 luglio all'8 agosto 2021). Discovery Media ha presentato la politica commerciale per l'estate 2021 (30 maggio – 28 agosto).