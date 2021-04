Olimpiadi 2021, nuovo Playbook: le norme da adottare per la sicurezza. Tamponi, contatti, trasporti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano a grandi passi. Mancano meno di tre mesi all’inizio della rassegna a cinque cerchi, in programma nella capitale giapponese dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi sono stati posticipati di un anno a causa della pandemia e l’edizione che andrà in scena tra 86 giorni sarà fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Al momento non si sa nemmeno se l’evento sarà a porte aperte (una decisione definitiva verrà presa a giugno) e gli atleti che parteciperanno alla rassegna a cinque cerchi dovranno seguire una serie di norme particolarmente stringenti. Gli organizzatori, il CIO, il governo del Giappone e il governo metropolitano di Tokyo hanno concordato una serie di nuove misure per garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione spotiva più impotanto al mondo. Le misure ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi Tokyosi avvicinano a grandi passi. Mancano meno di tre mesi all’inizio della rassegna a cinque cerchi, in programma nella capitale giapponese dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi sono stati posticipati di un anno a causa della pandemia e l’edizione che andrà in scena tra 86 giorni sarà fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Al momento non si sa nemmeno se l’evento sarà a porte aperte (una decisione definitiva verrà presa a giugno) e gli atleti che parteciperanno alla rassegna a cinque cerchi dovranno seguire una serie diparticolarmente stringenti. Gli organizzatori, il CIO, il governo del Giappone e il governo metropolitano di Tokyo hanno concordato una serie di nuove misure per garantire ladei partecipanti alla manifestazione spotiva più impotanto al mondo. Le misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021 Tokyo: organizzatori, solo a giugno decideremo su spettatori Di certo, sarà "molto difficile" che alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi ci siano gli stadi pieni, ha detto la presidente del Comitato organizzatore, Seiko Hashimoto. "Mentre si segue l'evolversi ...

Tokyo 2020, ecco come funzionerà la bolla gigante delle Olimpiadi Il numero del Cts giapponese Shigeru Omi ha dichiarato che le autorità del Paese "devono discutere" dello svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo, magari esaminando l'ipotesi dell'annullamento alla luce dell'impennata di contagi che ha portato a una serie di contromisure nelle maggiori città. Ma indirettamente la risposta è ...

Giochi Tokyo, il senso dello sport a -100 giorni dalle Olimpiadi Sky Sport Olimpiadi 2021, nuovo Playbook: le norme da adottare per la sicurezza. Tamponi, contatti, trasporti Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si avvicinano a grandi passi. Mancano meno di tre mesi all'inizio della rassegna a cinque cerchi, in programma nella capitale giapponese dal 23 luglio all'8 agosto. I Giochi ...

Olimpiadi, Discovery+ è la casa dei Giochi di Tokyo 2020 A tre mesi dalle Olimpiadi, rinviate di un anno causa Covid, è definita la copertura italiana di Tokyo 2020. Mentre in TV sarà la Rai ad offrire in chiaro il meglio delle due settimane di gare ( dal 2 ...

