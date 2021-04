Oggi smaschera Diletta Leotta? Le foto del bacio con il vicepresidente della Roma

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non c’è pace perche ieri è esplosa in un post contro il gossip e adesso il settimanaleaffonda il colpo pubblicando quello che sembra un verocon ilin basso). E’ proprio questo il pettegolezzo chenon ha digerito dopo avere subito la “quotidiana goccia di gossip-veleno”. Lui è Ryan Friedkin, lei è la giornalista sportiva che più di tutte è sempre al centrocronaca rosa. Il magazine diretto da Umberto Brindani sembra abbia tutte leper dimostrare la love story die Ryan, una storia d’amore che secondo Dagospia è ancora in corso. Ed è proprio con un tweet di Giuseppe Candela, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oggi smaschera

ComingSoon.it

non voglio più sentirlo né vederlo. Non sei stata da lui a Dubai? No, ci sono stata per lavoro e non per lui. Lo avevo lasciato la settimana prima. Se lui leggesse l'articolo cosa gli diresti? ...SalvoGiuseppepotremmo vedere la coppia formata da Marta e Vittorio che continuano a chiedersi quali sono stati i motivi che hanno portato al loro allontanamento con coppia.Il settimanale Oggi pubblica le foto del bacio tra Diletta Leotta e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin ...Giovanna Civitillo, però, con grande fretta e premura, ha detto che si stava sistemando in continuazione semplicemente perchè il vestito le faceva delle pieghe Jonathan ha continuato con la sua tesi p ...