Obiettivo immunità | il 25% dei campani è già vaccinato Si parte con gli over 50

La campania dei vaccini avanza a grandi passi al ritmo di circa 35mila dosi inoculate di media ogni giorno (di cui oltre 7mila a Napoli) almeno a contare quelle somministrate nel week end e nel primo...

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo immunità Covid - 19 e vaccini: l'Italia quando vedrà l'immunità di gregge? Velocizzazione nella campagna vaccinale: l'obiettivo è l'immunità di gregge Il commissario Figliuolo si è espresso in merito, dicendo che in totale a maggio arriveranno circa 15 / 17 milioni di ...

Vaccini, il fondatore di BioNTech: "Necessaria una terza dose di Pfizer" Ma l'obiettivo è "una nuova normalità". "Questo significa che ci si potrà proteggere dal virus e ... L' immunità di gregge sarà invece raggiunta tra luglio e agosto. Sarà importante in questo senso ...

