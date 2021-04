Obbligazioni Diasorin | nuovo collocamento convertibile senior scadenza 2028

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La società, specializzata nella diagnostica e quotata sul Ftse Mib di Borsa Italiana, emette spesso nuoveper finanziare il suo debito oppure i piani di espansione. I bondsono di tipo corporate ma possono presentare caratteristiche diverse a seconda anche di quelle che sono gli obiettivi dell’emittente. Spesso si tratta di emissioni a tasso fisso mentre in altri casi lesono di tipo. In questo post troverai tutte le ultime notizie sulle nuove. Le novità sono elencate in ordine temporale. Ogni qual volta la società annuncia l’avvio di un, in questo pagina troverai subito un aggiornamento a riguardo in cui sono riportate le caratteristiche dei bond: dal tipo ...