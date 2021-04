Nuovo ‘caso Floyd’ negli Usa, ispanico soffocato dalla polizia in California (Di giovedì 29 aprile 2021) ispanico soffocato dalla polizia in California. Un Nuovo video è destinato a creare polemiche negli Usa. WASHINGTON (STATI UNITI) – Nuovo caso Floyd negli Stati Uniti. Un uomo ispanico è stato soffocato dalla polizia in California un giorno prima la morte dell’afroamericano. Come riportato dall’Ansa, nelle immagini si vede un uomo di 26 anni arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti. Nel video, inoltre, si nota uno dei tre agenti premere sul torace. I punti da chiarire sulla vicenda sono ancora diversi e gli inquirenti stanno effettuando gli accertamenti del caso per capire meglio il motivo di questo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 29 aprile 2021)in. Unvideo è destinato a creare polemicheUsa. WASHINGTON (STATI UNITI) –caso FloydStati Uniti. Un uomoè statoinun giorno prima la morte dell’afroamericano. Come riportato dall’Ansa, nelle immagini si vede un uomo di 26 anni arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi cinque minuti. Nel video, inoltre, si nota uno dei tre agenti premere sul torace. I punti da chiarire sulla vicenda sono ancora diversi e gli inquirenti stanno effettuando gli accertamenti del caso per capire meglio il motivo di questo ...

Advertising

eziomauro : In California un nuovo 'caso Floyd', ispanico soffocato dagli agenti di polizia - news_mondo_h24 : Nuovo ‘caso Floyd’ negli Usa, ispanico soffocato dalla polizia in California - francobus100 : In California un nuovo 'caso Floyd', ispanico soffocato dagli agenti di polizia - urafevah : in che senso domani le the Aces rilasciano un nuovo singolo COSÌ A CASO - stefanot72 : RT @ass_coscioni: Durante l'udienza del processo di secondo grado che vede coinvolti @marcocappato e @Mina_Welby per il caso di #DavideTren… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo ‘caso AMBIENTE Rigenerazione urbana, Regioni: 'col nuovo ddl si rischia la paralisi' Edilportale.com