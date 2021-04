Nuovi limiti di Bruxelles alle lobby. Ma in Italia resta il Far West. Sì dell’Europa al registro dei portatori d’interessi. Mentre Roma da 40 anni non riesce a fare una legge (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Europa arrivano regole ferree per i lobbisti. L’Europarlamento ha dato il via libera al registro obbligatorio per la trasparenza, un progetto di accordo istituzionale approvato quasi all’unanimita? in Commissione affari costituzionali. In Italia invece, dove il Parlamento da 40 anni tenta invano di regolamentare l’attività di lobbying, il progetto, nonostante tre proposte di legge, è ancora impantanato. Dal 2012 è stato inserito nel codice penale anche il reato di traffico di influenze illecite, che punisce l’attività di mediazione illecita, una sfumatura della corruzione, ma a differenza di quello che accade in altri Paesi a Roma i rapporti tra politici e lobbisti restano appunto una giungla. LA SVOLTA. In Europa, il 28 settembre 2016, la Commissione affari ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) In Europa arrivano regole ferree per i lobbisti. L’Europarlamento ha dato il via libera alobbligatorio per la trasparenza, un progetto di accordo istituzionale approvato quasi all’unanimita? in Commissione affari costituzionali. Ininvece, dove il Parlamento da 40tenta invano di regolamentare l’attività diing, il progetto, nonostante tre proposte di, è ancora impantanato. Dal 2012 è stato inserito nel codice penale anche il reato di traffico di influenze illecite, che punisce l’attività di mediazione illecita, una sfumatura della corruzione, ma a differenza di quello che accade in altri Paesi ai rapporti tra politici e lobbistino appunto una giungla. LA SVOLTA. In Europa, il 28 settembre 2016, la Commissione affari ...

