Nuova Zelanda e concerti

Ci avete segnalato una notizia che sta circolando in mezzo mondo, o meglio in quegli anfratti dediti alle teorie del complotto che troviamo ormai ovunque nel mondo occidentale. Ce l'avete segnalata su un gruppo Telegram italiano che la condivide così: AUCKLAND, Nuova Zelanda – Più di 50.000 persone si sono radunate sabato per un mega concerto rock ad Auckland. Nessuna forma di distanziamento e niente mascherine, solo musica rock e grande festa. Con anche alcune foto a descrivere la situazione. Chi la condivide ovviamente conta sullo scarso spirito critico di chi se la ritrova in bacheca, perché in questo caso basta davvero poco per fare chiarezza sui fatti. Le foto sono vere, come anche il messaggio che viene condiviso. Il concerto è davvero avvenuto pochi giorni fa, e non c'era alcun obbligo di mascherina. Peccato che condividere l'evento in questi ...

