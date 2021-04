Nuova vita per l'ex 'Stallino' e per Piazza del Quadrato: approvato l'accordo con la Regione Lazio (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Giunta comunale di Latina ha deliberato l'approvazione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lazio per il recupero dell'ex 'Stallino'. Si tratta per la precisione dell'attuazione del piano ... Leggi su latinatoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Giunta comunale di Latina ha deliberato l'approvazione dell'di collaborazione con laper il recupero dell'ex ''. Si tratta per la precisione dell'attuazione del piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vita Audipress e Audiweb si fondono in Audicomm ... hanno approvato all'unanimità il progetto di fusione tra le due società che darà vita nelle prossime settimane a un nuovo Joint Industry Commitee, con il compito di sviluppare una nuova rilevazione ...

Cashback fuori dal recovery plan: è game over? Se però fossimo davvero al termine della vita dell'operazione cashback non sarebbe certo una buona ... Essa era in scadenza quest'anno ed è verosimile che venga sostituita con una nuova opzione per ...

Colombaie e treni storici, nuova vita col Recovery - ViaggiArt Agenzia ANSA TV – RADIO – WEB – PRESS “Estate in sicurezza”: i servizi a supporto delle famiglie nei mesi estivi.Estate 2021 in tempo di Covid-19. Oggi la seconda e ultima giornata seminariale., ...

Jeans in piazza a Torino contro la violenza sulle donne (ANSA) - TORINO, 28 APR - Un jeans steso per terra, nella centrale piazza Castello, a Torino, per non dimenticare le violenze sulle donne, la "cecità di certe istituzioni e alcune sentenze". Alla vigi ...

