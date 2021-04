Nuova ordinanza di Speranza: divieto di ingresso da Bangladesh e India (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver annunciato provvedimenti per il blocco dei voli dall'India data la diffusione della Nuova variante di Sars - Cov2 scoperta proprio in quel Paese, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il ministro della Salute, Roberto, dopo aver annunciato provvedimenti per il blocco dei voli dall'data la diffusione dellavariante di Sars - Cov2 scoperta proprio in quel Paese, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - rtl1025 : ?? Il Ministro #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi n… - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in fascia gialla. Queste le principali… - news_mondo_h24 : Coronavirus, divieto di ingresso in Italia da India e Bangladesh: la nuova ordinanza del ministro Speranza - cesarebrogi1 : RT @globalistIT: Speriamo che non sia una misura tardiva #speranza #ordinanza #india -