Norbert Balogh | “Palermo | miei ricordi e mie verità Ora sono rinato | Nazionale e futuro…”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica scorsa, durante il match del suo Honved contro il Mezokovesd, ha raggiunto quota 10 gol in campionato. Reti che, unite ai quattro assist vincenti, lo rendono tra i calciatori più performanti e prolifici nella classifica gol realizzati e propiziati nel campionato ungherese.“Ma potevo segnarne altri, non mi reputo soddisfatto al 100% di questo risultato”.si racconta nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it in cui ripercorre anche i suoi trascorsi professionali neltargato Zamparini.L'attaccante ungherese, classe 1996, ha vissuto due stagioni molto travagliate con la maglia rosanero in cui ha lasciato intravedere sprazzi di talento cristallino dissoltisi in una stucchevole serie di problemi fisici che hanno inevitabilmente condizionato continuità di impiego e qualità del ...