"Non è vero, ho mentito". Tina Cipollari beccata, costretta alla verità sulla lunga assenza da UeD (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando la verità non viene richiesta perché non messa in discussione, il gesto di confessione risulta ancor più dubbio. Quanto compiuto da Tina Cipollari rientra nei canoni delle significazioni del pensiero. L'intramontabile opinionista di Uomini e Donne, di recente, ha spiazzato i fan con una retromarcia alquanto inaspettata. Novità sulpresunto trasloco a Torino, copo la lunga assenza dal programma. Durante le scorse puntate di Uomini e Donne, infatti, nel rispondere alla preoccupante assenza dagli studi del programma, Tina Cipollari aveva attribuito le motivazioni al trasferimento che ha dovuto affrontare da Roma a Torino. Una scusa più che plausibile, o almeno è quanto si è supposto senza ulteriori sospetti in merito.

