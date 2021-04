NEVE di fine Aprile a bassa quota sul Nord Italia. Meteo estremizzato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ritorno di freddo e NEVE su alcuni settori d’Italia a fine Aprile 2019Aprile può presentare dei bruschi capovolgimenti di fronte, lo sappiamo, con alternanza di fasi di caldo estivo a repentini ritorni di clima invernale. In anni recenti freddo e NEVE non sono mancati nell’ultimo scorcio d’Aprile. Appena due anni fa, era il 28 Aprile 2019, quando eccezionali nevicate caddero sulle Alpi Orientali, con intensità dei fenomeni davvero impressionante. Tra il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, Alpi e Prealpi del Veneto si accumulò mezzo metro di NEVE su alcune località. Aprile 2017 freddo tardivo più esteso sul Nord Italia La NEVE scese fino a quote ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ritorno di freddo esu alcuni settori d’2019può presentare dei bruschi capovolgimenti di fronte, lo sappiamo, con alternanza di fasi di caldo estivo a repentini ritorni di clima invernale. In anni recenti freddo enon sono mancati nell’ultimo scorcio d’. Appena due anni fa, era il 282019, quando eccezionali nevicate caddero sulle Alpi Orientali, con intensità dei fenomeni davvero impressionante. Tra il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, Alpi e Prealpi del Veneto si accumulò mezzo metro disu alcune località.2017 freddo tardivo più esteso sulLascese fino a quote ...

Advertising

CorriereQ : NEVE di fine aprile a bassa quota sul Nord Italia - zazoomblog : NEVE di fine aprile a bassa quota sul Nord Italia - #aprile #bassa #quota #Italia - ElicrinaMacrina : Sapete dove è finita la palla di vetro di Conte dentro cui vedeva: 'Giuseppe Conte: 'A fine dicembre non avremo più… - Alan05977642 : @quinonsischerza Sono per la fine della pandemia. Oh io l ho detto oggi se finisce è merito mio!!! Sono per la nev… - addjcted : @howaboutnaaa Ma si lo so che non serve a niente ma la paura è sempre più grande di ciò che causa la paura, io mi s… -