Nelson Mandela | il primo presidente nero della Rainbow Nation

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono più di 19 milioni le persone che il 27 aprile del 1994 si recano alle urne in Sudafrica, sfilando per le città, formando lunghe file per le strade. File che le cronache descrivono colorate, festose. Il clima è in effetti di euforia. Il mondo intero, e ancora di più la Repubblica del Sudafrica, prima ancora di domandarsi quali saranno i risultati delle votazioni palpitano e sono felici perché per la prima volta, dopo secoli di dominazione coloniale, oppressione da parteminoranza bianca, negazione di diritti, e quindi segregazione, ora tutti, proprio tutti gli abitanti sono chiamati a partecipare attivamente alla scelta di un, ovvero alla vita politica del Paese. Una persona, un voto. Una svolta inimmaginabile fino a pochissimo tempo prima. Nel secondo dopoguerra, il Partito Nazionale che aveva vinto le elezioni aveva attuato la ...