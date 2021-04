Nel salotto di Floris terrorismo sulle riaperture: rischiamo 1300 morti al giorno. Ma arriva la smentita (Di mercoledì 28 aprile 2021) A DiMartedì Giovanni Floris ha mostrato uno studio elaborato dalla Fondazione Bruno Kessler che mostrerebbe come con le riaperture del 26 aprile si rischiano 300 morti al giorno fino a metà luglio e nello scenario peggiore si arriverebbe addirittura a 1300 decessi. Ma è stata la stessa Fondazione, per evitare strumentalizzazioni, a mettere i puntini sulle “i”. Ma lo studio della Fondazione Kessler non riguardava le riaperture Nello studio della Fondazione Kessler “non sono contenute predizioni del possibile effetto delle riaperture e non vengono dati pareri su quali siano i settori da riaprire o meno”. Lo precisa Stefano Merler, epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler, in relazione alle “informazioni apparse con grande risalto sui media” sulla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) A DiMartedì Giovanniha mostrato uno studio elaborato dalla Fondazione Bruno Kessler che mostrerebbe come con ledel 26 aprile si rischiano 300alfino a metà luglio e nello scenario peggiore si arriverebbe addirittura adecessi. Ma è stata la stessa Fondazione, per evitare strumentalizzazioni, a mettere i puntini“i”. Ma lo studio della Fondazione Kessler non riguardava leNello studio della Fondazione Kessler “non sono contenute predizioni del possibile effetto dellee non vengono dati pareri su quali siano i settori da riaprire o meno”. Lo precisa Stefano Merler, epidemiologo della Fondazione Bruno Kessler, in relazione alle “informazioni apparse con grande risalto sui media” sulla ...

