Nel pomeriggio il voto sulla sfiducia a Speranza. Da Lega e FI no alla mozione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'aula del Senato che oggi apre la dicussione sulla sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza interviene subito per documentare il suo operato. Tre le mozioni presentate: la prima a firma ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nell'aula del Senato che oggi apre la dicussioneal ministro della Salute, Robertointerviene subito per documentare il suo operato. Tre le mozioni presentate: la prima a firma ...

Advertising

M5S_Camera : Nel pomeriggio spazio al #QuestionTime con l’interrogazione al ministro degli Esteri @luigidimaio sulla promozione… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto questo pomeriggio un colloquio telefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Un… - emergenzavvf : Fiamme circoscritte, bonifica in corso. #vigilidelfuoco con squadre, un #canadair e un elicottero in azione dal pri… - _l4ur4_i : RT @alessia__4: Oggi finisco scuola alle tre e nel pomeriggio ho anche alternanza, sono già stanca KEEP VOTING I vote #WatermelonSugar fo… - bluevato : Nel tardo pomeriggio arriveranno molto probabilmente due mots7 da parte di mia zia. Non so quali versioni, ha detto… -