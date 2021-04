Nel Lazio | AstraZeneca e Johnson & Johnson a volontari di ogni età | come cambia la campagna vaccinale

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 28 aprile 2021) I vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson sono fortemente consigliati per i soggetti sopra i 60 anni. Ma la somministrazione sotto quella soglia, stabilita non dall’Ema ma dall’Aifa, l’Agenzia nazionale del farmaco, in via prudenziale in virtù dei rari casi tromboembolici registrati in diversi paesi del mondo e collegati al vaccino solo sotto quel limite, non è formalmente vietata. Anzi. Il punto è che con l’avanzamento della copertura delle fasce degli over 60 e l’arrivo delle forniture di quei due produttori, il rischio è che ci si ritrovi con una sovrabbondanza di quei vaccini e una scarsità di quelli a mRna (per ora solo Pfizer-Biontech e Moderna, da giugno forse anche il tedesco CureVac) che invece sono indicati per chi ha meno di sessant’anni. Ma che, numericamente parlando, fa parte di fasce di popolazione estremamente più ampie per le quali quei soli due prodotti potrebbero non bastare, nell’immediato del prossimo trimestre.