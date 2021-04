NBA 2021, i risultati della notte (28 aprile): Dallas travolge Golden State, Brooklyn si qualifica per i playoff (Di mercoledì 28 aprile 2021) Durante la notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo larghissimo per i Dallas Mavericks che si impongono per 103-133 in casa dei Golden State Warriors. A trascinare i texani è il solito Luka Doncic, autore di 39 punti di cui 23 solo nel terzo quarto, mentre ai californiani non bastano i 27 punti di Steph Curry. Nell’ultimo quarto, a risultato ormai acquisito, ha trovato spazio anche Nicolò Melli, che in 12 minuti ha messo a referto 13 punti, 2 rimbalzi e un assist (miglior prestazione stagionale), vincendo il duello italiano con Nico Mannion, autore di 5 punti, 2 rimbalzi e 5 assist in 13? sul parquet. Brutto ko casalingo per i Boston Celtics, che cedono a Oklahoma per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Durante laappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Successo larghissimo per iMavericks che si impongono per 103-133 in casa deiWarriors. A trascinare i texani è il solito Luka Doncic, autore di 39 punti di cui 23 solo nel terzo quarto, mentre ai californiani non bastano i 27 punti di Steph Curry. Nell’ultimo quarto, a risultato ormai acquisito, ha trovato spazio anche Nicolò Melli, che in 12 minuti ha messo a referto 13 punti, 2 rimbalzi e un assist (miglior prestazione stagionale), vincendo il duello italiano con Nico Mannion, autore di 5 punti, 2 rimbalzi e 5 assist in 13? sul parquet. Brutto ko casalingo per i Boston Celtics, che cedono a Oklahoma per ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Boston, Brown non basta e arriva un’altra sconfitta. I risultati della notte #Nba - SkySportNBA : NBA, Melli vince il derby italiano contro Mannion in Warriors-Mavs. VIDEO #SkyNBA #NBA - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, la corsa aggiornata ai play-in, a Est e a Ovest, per gli ultimi due posti ai playoff #SkyNBA #NBA - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: Dallas umilia Golden State con super Doncic, OKC batte Boston #SKyNBA #NBA - Fprime86 : RT @Gazzetta_NBA: #Nba, #Dallas, lezione ai #Warriors. #Melli vs #Mannion, Italia nel 4° quarto -