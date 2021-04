Natalia Borges | chi è la stupenda modella che ha lasciato Lavezzi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ezequielnon stanno più insieme: la conferma arriva dalla diretta interessata, che ha pubblicato alcuni post sui social per annunciare la fine di una relazione che andava ...

Advertising

zazoomblog : Ezequiel Lavezzi la bufera alle parole di Natalia Borges: “Niente più violenza contro le donne” - #Ezequiel… -

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Borges

DailyNews 24

Ezequiel Lavezzi enon stanno più insieme: la conferma arriva dalla diretta interessata, che ha pubblicato alcuni post sui social per annunciare la fine di una relazione che andava avanti da oltre un anno.Info: bit.ly/2SppQPI Martedì 27 aprile ore 17.30: BibliotecaGinzburg Gruppo di lettura ... bit.ly/3mYhTPM Mercoledì 28 aprile ore 17.30: Biblioteca Jorge LuisGruppo di Lettura...Dopo un anno, il Pocho e la modella brasiliana hanno chiuso la loro relazione: lei si consola sui social con alcuni scatti bollenti ...A finire al centro della bufera mediatica sono stati Ezequiel Lavezzi e la sua (ex?) fidanzata Natalia Borges. A far scatenare la polemica sono state le ...