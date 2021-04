Napoli, Spalletti: in caso di sì, ADL proverà a bloccare le cessioni di Koulibaly e Fabian (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente vuole garantire al suo prossimo allenatore una squadra completa e competitiva In casa Napoli continua a tener banco il nodo allenatore. L’addio di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il presidente vuole garantire al suo prossimo allenatore una squadra completa e competitiva In casacontinua a tener banco il nodo allenatore. L’addio di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - giovannisalvest : @86_longo Allegri-Juventus Sarri-Roma Spalletti-Napoli Conte-Inter ....Pioli -Milan addio CL anche l'anno prossimo ???? - infoitsport : Gazzetta: Spalletti chiede 4 milioni per venire al Napoli, De Laurentiis ne offre 2 e mezzo - ilNapolista - infoitsport : Spalletti-Napoli, Gazzetta: contatti fitti, chiesti 4 mln all'anno! Ecco la controproposta di ADL - infoitsport : GAZZETTA - Spalletti ha chiesto 4 milioni all'anno: la controproposta del Napoli -