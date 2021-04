Napoli, Konami nuovo partner: cambia il nome del centro sportivo azzurro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Napoli ha ufficializzato una nuova partnership con Konami che cambierà anche la denominazione del centro sportivo di Castel Volturno Il Napoli si evolve e firma una nuova partnership con Konami, famosa compagnia che produce il videogioco calcistico PES. La squadra azzurra sarà così presente in esclusiva su quel gioco e dovrebbe quindi abbandonare FIFA, come già accaduto in Italia alla Juventus. Con questo accordo di collaborazione, cambia anche il nome del centro sportivo di Castel Volturno che dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSC Napoli Konami Training Center. Sul sito ufficiale del Napoli, Naoki Morita, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilha ufficializzato una nuovaship conche cambierà anche la denominazione deldi Castel Volturno Ilsi evolve e firma una nuovaship con, famosa compagnia che produce il videogioco calcistico PES. La squadra azzurra sarà così presente in esclusiva su quel gioco e dovrebbe quindi abbandonare FIFA, come già accaduto in Italia alla Juventus. Con questo accordo di collaborazione,anche ildeldi Castel Volturno che dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSCTraining Center. Sul sito ufficiale del, Naoki Morita, ...

sscnapoli : Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti… - claudioruss : KONAMI comunica che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della SSC #Napoli. Dal 1° luglio 2021, la st… - claudioruss : Konami annuncia un accordo di collaborazione di lungo periodo con il #Napoli. La partnership nel settore dei videog… - EltonLu09717917 : RT @sscnapoli: Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti @official… - robbyearon : RT @sscnapoli: Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti @official… -