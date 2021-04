(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilconsiliaredel Comune di, Nino Simeone, sidall’incarico. “Prendo atto e condivido la posizione politica intrapresa da alcuni gruppi consiliari di opposizione che domani diserteranno la seduta di Consiglio fino a quando non verrà affrontata la vicenda delle ‘multe pazze’ nella Ztl del Centro storico“. Da Simeone un appello si consiglieri di maggioranza “affinché si adoperino con noi, essendo anch’essi firmatarimozione approvata all’unanimità e presentata in Consiglio a dicembre 2020 per affrontare e risolvere insieme definitivamente questa incresciosa vicenda che vede coinvolti migliaia di cittadini napoletani”. Secondo il consigliere “è il ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, il #Presidente della commissione Mobilità si autosospende: il motivo ** - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Empoli, Corsi: “Ho sentito Giuntoli di recente. Spalletti grande allenatore”: Emp… - M24aVeneto : RT @mov24agosto: Intervista al presidente #PinoAprile del #M24AET dopo la manifestazione di questa mattina in #piazzadelplebiscito #Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Volpecina: 'Se Spalletti accetta il Napoli vuol dire che il presidente è disponibile a fare una squadra competit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Volpecina: 'Se Spalletti accetta il Napoli vuol dire che il presidente è disponibile a fare una squadra competit… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli presidente

Corriere dello Sport.it

E ancora: "Al Governo, che al tavolo ha dichiarato l'impossibilità di far cambiare idea all'azienda sulla chiusura del sito di, chiediamo l'intervento deldel Consiglio Mario Draghi,...Marcello De Chiara,della sezione distrettuale dell'Anm di, spiega all'Adnkronos la posizione del "parlamentino" di giudici e pm napoletani sulla campagna vaccinale in Campania, ...Dicono di essere da tempo, addirittura da decenni, in attesa di una giustizia che, finalmente, si sta facendo strada. I familiari delle vittime delle Brigate rosse commentano così, non nascondendo una ...(Teleborsa) – Whirlpool conferma l’intenzione di mantenere chiuso lo stabilimento di Napoli e procedere con le procedure al 30 giugno. L’azienda, secondo quanto si apprende, è ...