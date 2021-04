Napoli | blitz anticamorra | 21 arresti Rimosso tra le proteste della famiglia il busto del baby boss Emanuele Sibillo – video

(Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ stata rimossa e consegnata allal’urna funeraria con le ceneri del, sistemata all’interno di un altare dedicato alla Madonna al civico 26 di via Santissimi Filippo e Giacomo, nel cuore di, dove risiedono i. I carabinieri, contestualmente alcoordinato dalla Dda che ha portato all’arresto di 21 presunti appartenenti al gruppo camorristico dei Decumani, hanno anche fatto rimuovere dall’altare i simboli dedicati al, ucciso nel 2015 all’età di 19 anni, in un agguato scattato a ridosso di Castel Capuano, in un vicolo soprannominato “vicolomorte”, roccaforteBuonerba rivale dei ...

