Napoli, blitz anti camorra: arrestati 21 esponenti del clan Sibillo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Napoli 28 aprile, 2021 - I carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti alle prime luci dell'alba, a Napoli , per arrestare 21 affiliati al clan " Sibillo ", gruppo camorristico attivo nel ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)28 aprile, 2021 - I carabinieri del Comando Provinciale sono intervenuti alle prime luci dell'alba, a, per arrestare 21 affiliati al" Sibillo ", gruppo camorristico attivo nel ...

Advertising

ciropellegrino : Blitz anti-camorra, 21 arresti nel clan Sibillo. Rimosso l'altarino per il baby boss Emanuele - rinoteodoro : Blitz a Napoli, 21 arresti e rimossi 'simboli' baby boss Emanuele Sibillo 'ES17' - Campania -… - anna_annie12 : Blitz anti-camorra, arrestati 21 appartenenti al clan Sibillo a Napoli | Sky TG24 - Alessan34958222 : RT @ciropellegrino: Blitz anti-camorra, 21 arresti nel clan Sibillo. Rimosso l'altarino per il baby boss Emanuele - Astrocolo : RT @ciropellegrino: Blitz anti-camorra, 21 arresti nel clan Sibillo. Rimosso l'altarino per il baby boss Emanuele -