Napoli, Benitez: “Non escludo un ritorno, in Italia si può ancora vincere” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il ricordo di Napoli è fantastico, così come il rapporto che avevo con la città e i tifosi”. Rafa Bernitez è intervenuto ai microfoni di Sky e ha raccontato la sua esperienza positiva a Napoli, dicendo di provare un senso di rispetto e di gratitudine verso i partenopei. “Ho passato due anni in cui la Juve dominava, e noi abbiamo vinto due titoli. De Laurentiis? E’ un visionario. Ricordo che arrivò a Londra per parlarmi, perchè aveva questa idea: prendere un allenatore-manager con un ds come Riccardo Bigon e lavorare insieme per cambiare la mentalità della società”. L’ex tecnico dei partenopei ha poi rivelato le sue caratteristiche e cosa potrebbe fare la differenza al momento della scelta di un club: “A me piace competere, mi piace vincere; però allo stesso tempo posso lavorare con i giovani perchè sono un ‘professore’. In Spagna, al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il ricordo diè fantastico, così come il rapporto che avevo con la città e i tifosi”. Rafa Bernitez è intervenuto ai microfoni di Sky e ha raccontato la sua esperienza positiva a, dicendo di provare un senso di rispetto e di gratitudine verso i partenopei. “Ho passato due anni in cui la Juve dominava, e noi abbiamo vinto due titoli. De Laurentiis? E’ un visionario. Ricordo che arrivò a Londra per parlarmi, perchè aveva questa idea: prendere un allenatore-manager con un ds come Riccardo Bigon e lavorare insieme per cambiare la mentalità della società”. L’ex tecnico dei partenopei ha poi rivelato le sue caratteristiche e cosa potrebbe fare la differenza al momento della scelta di un club: “A me piace competere, mi piace; però allo stesso tempo posso lavorare con i giovani perchè sono un ‘professore’. In Spagna, al ...

Advertising

SkySport : Benitez: 'In Italia si può vincere, tornerei. Napoli? Ricordo fantastico' @AAlciato - CinqueNews : #Benitez e il #Napoli -> «Non escludo il ritorno» - sportface2016 : #Napoli , #Benitez : 'Non escludo un ritorno, in Italia si può vincere' - CristianoC83 : RT @napolista: #Benitez: «Tornare a #Napoli? Non so che cosa accadrà in estate» A Sky Sport: «De Laurentiis è un presidente visionario. In… - la_magna_ : RT @enzogoku69: @FrancescoRoma78 Ha proprio ragione BENITEZ quando parla di Adl ha definirlo un VISIONARIO...poi a Napoli esiste ancora.qua… -