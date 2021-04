Napoli | annunciata la collaborazione con un videogioco Il centro sportivo si chiamerà Konami Training Center

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilha un nuovo partner ufficiale che riguarderà anche la denominazione del. Dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSC, con una nuovissima area gaming per calciatori e ospiti. Questo arriva dopo la sottoscrizione di un accordo didi lunga durata con l’azienda videoludica giapponese: la licenza delsarà presente in esclusiva nella serie eFootball PES a partire dalla stagione 2022/23. Siamo felici di annunciarecome nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti @officialpes Per maggiori informazioni leggi la news https://t.co/DgQcaYVww1 pic.twitter.com/CnFlJFwaI9 — Official SSC ...