Napoleone | Paolina Bonaparte | la villa all' Elba pagata in diamanti | documento inedito**

Firenze, 28 apr. - (Adnkronos) - "Questa acquisizione ... per la sola e unica proprietaria della principessa Paolina Borghese, al prezzo di un certo numero di diamanti..." (nell'originale sceitto in francese: "Cette acquisition ... pour le seul et prope compite de la princesse Pauline Borghese, avec le prix d'un certain nombre de diamants...). Dall'archivio storico della Diocesi di Massa Marittima e Piombino è emerso un documento di grande importanza: l'oggetto è l'acquisto della villa San Martino, a Portoferraio, in cui Napoleone avrebbe posto la sua residenza privata durante i dieci mesi in cui fu confinato nel principato dell'Isola d'Elba, il piccolo stato creato appositamente dopo il trattato di Fontainebleau perché l'imperatore francese ormai decaduto potesse esserne il sovrano.

