Mutuo prima casa ultime news: gli Under 35 possono prenderlo senza anticipo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una bella notizia per i giovani Under 35 che sono alla ricerca di una casa da acquistare. Stando alle ultime indiscrezioni, il Governo starebbe lavorando per rendere i mutui 2021 sulla prima casa molto più accessibili. Nello specifico, per gli Under 35, ci sarebbe la possibilità di prendere un Mutuo senza anticipare niente, come invece succede oggi. Sarebbe lo Stato a fare da garante e la procedura sarebbe dunque decisamente più snella e consentirebbe a molti più giovani di procedere con l’acquisto di un immobile. Purtroppo a oggi le difficoltà per accedere a un Mutuo da parte dei giovani sono molte. Nella maggior parte dei casi, la difficoltà primaria è legata alla tipologia di contratti lavorativi che, non essendo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una bella notizia per i giovani35 che sono alla ricerca di unada acquistare. Stando alleindiscrezioni, il Governo starebbe lavorando per rendere i mutui 2021 sullamolto più accessibili. Nello specifico, per gli35, ci sarebbe la possibilità di prendere unanticipare niente, come invece succede oggi. Sarebbe lo Stato a fare da garante e la procedura sarebbe dunque decisamente più snella e consentirebbe a molti più giovani di procedere con l’acquisto di un immobile. Purtroppo a oggi le difficoltà per accedere a unda parte dei giovani sono molte. Nella maggior parte dei casi, la difficoltària è legata alla tipologia di contratti lavorativi che, non essendo ...

