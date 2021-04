Muore in autostrada, riaperta la Firenze - Mare (Di mercoledì 28 aprile 2021) Montecatini Terme (Pistoia), 28 aprile 2021 - Chiuso e poi riaperto intorno alle 10 il tratto Pistoia - Montecatini in direzione Pisa sulla autostrada A11 Firenze - Mare. Non si tratta di un incidente,... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Montecatini Terme (Pistoia), 28 aprile 2021 - Chiuso e poi riaperto intorno alle 10 il tratto Pistoia - Montecatini in direzione Pisa sullaA11. Non si tratta di un incidente,...

Naz_Montecatini : Muore in autostrada, tratto chiuso sulla A11 Firenze-Mare - DANI56 : RT @qn_lanazione: Muore in autostrada, tratto chiuso sulla A11 Firenze-Mare #Pistoia #Montecatini @muoversintoscan @in_appennino https://t… - LositoLuciano : @Corriere Peccato che si muore anche ad 80km/h come a 180 o 100....in autostrada il più delle volte chi va a 90km/h… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Muore in autostrada, tratto chiuso sulla A11 Firenze-Mare #Pistoia #Montecatini @muoversintoscan @in_appennino https://t… - qn_lanazione : Muore in autostrada, tratto chiuso sulla A11 Firenze-Mare #Pistoia #Montecatini @muoversintoscan @in_appennino -

Ultime Notizie dalla rete : Muore autostrada Muore in autostrada, riaperta la Firenze - Mare Montecatini Terme (Pistoia), 28 aprile 2021 - Chiuso e poi riaperto intorno alle 10 il tratto Pistoia - Montecatini in direzione Pisa sulla autostrada A11 Firenze - Mare. Non si tratta di un incidente, come ci si potrebbe aspettare, ma delle conseguenze del suicidio di una donna (e non di un uomo come comunicato in precedenza) che si è ...

