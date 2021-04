Muore a 23 anni Vittorio Mercadante | giocava nel Montecorvino Rovella

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBellizzi (Sa) – 24a maggio, giovane calciatore che il 12 aprile scriveva: “Sacrificare i propri sogni per una stabilità economica è il fallimento più grande delle nuove generazioni.” Poi il sopraggiungere improvviso e devastante, di un male che non gli ha lasciato scampo. E’ così morto, il 28 aprile,. Di Bellizzi, era tesserato per ilCalcio. Il sindaco del Comune di Bellizzi, Mimmo Volpe, è affranto: “Ti avvolge tanta tristrezza e amarezza. No. Non si può volare via a soli 23. La tua giovane età non ti ha privato di farti volere bene ed apprezzare per la tua immensa disponibilità. Un abbraccio forte ai suoi cari, ai suoi fratelli, alla mamma e al papà. La nostra comunità si stringe intorno al vostro ...