Mozione sfiducia Speranza | Salvini | “Voglio sentire il parere di Sileri | poi decido come votare”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mozione sfiducia

Infine, commentando ladial ministro della Salute Roberto Speranza che sarà discussa oggi al Senato, Galli ha evidenziato: "La parte del ministero della Salute è assolutamente ...oggi il giorno dedicato a Roberto Speranza. Questa mattina comincia l'esame in Senato delladipresentata da Fratelli d'Italia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza in merito all'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico . Il ministro della ...Roma, 28 apr (Adnkronos) - "Chiedo a Fdi: ci sono ombre amministrative o nette responsabilità politiche a danni del Paese addebitabili al ministro Speranza? Visto che tutti sappiamo che queste condizi ...Il Senato oggi si esprime sulle mozioni di sfiducia presentate nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. In primis quella avanzata da Fratelli d'Italia, che lo ha spesso giudicato "in ...