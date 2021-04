Mozione sfiducia Speranza, no di Lega e Forza Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a trazione Pd-5Stelle. Con senso di responsabilità, determinato a proporre soluzioni concrete e percorribili come dimostrano le riaperture e l’accordo raggiunto nella maggioranza sulla revisione del coprifuoco”. Così fonti del centrodestra di governo, mentre in Senato si vota la sfiducia al ministro Speranza. “Il centrodestra di governo – sottolineano le stesse fonti – ritiene improduttivo il ricorso a mozioni di sfiducia individuali (che non hanno peraltro alcuna possibilità di successo) e propone invece fin da oggi (con deposito formale che avverrà nelle prossime ore) una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del ministero della Salute. L’auspicio è che, attorno ad una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il centrodestra di governo ha fiducia in Mario Draghi: non cederà alle provocazioni di chi sogna un esecutivo tutto tasse e sbarchi a trazione Pd-5Stelle. Con senso di responsabilità, determinato a proporre soluzioni concrete e percorribili come dimostrano le riaperture e l’accordo raggiunto nella maggioranza sulla revisione del coprifuoco”. Così fonti del centrodestra di governo, mentre in Senato si vota laal ministro. “Il centrodestra di governo – sottolineano le stesse fonti – ritiene improduttivo il ricorso a mozioni diindividuali (che non hanno peraltro alcuna possibilità di successo) e propone invece fin da oggi (con deposito formale che avverrà nelle prossime ore) una commissione di inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del ministero della Salute. L’auspicio è che, attorno ad una ...

Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia contro Speranza, Salvini: “Prima parlo con Sileri, poi decido”. Forza Italia e Italia viva: “Vo… - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia a Speranza, centrosinistra in piedi dopo l’intervento del ministro: applausi anche dai banchi d… - RobertoZetti : RT @fattoquotidiano: Mozione di sfiducia a Speranza, centrosinistra in piedi dopo l’intervento del ministro: applausi anche dai banchi del… - sologiuma : RT @fanpage: 'La pandemia è stata gravissima, ma l’inadeguatezza di questo ministero in 15 mesi è stata eclatante. Noi oggi sfiduciamo anch… -