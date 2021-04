Mozione sfiducia contro Speranza | oggi il voto

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo l’accordo sul coprifuoco, nuovo roundall’interno del Governo chiamato a votare ladial ministro della Salute Robertopresentata da Fdi. L’appuntamento è per questa mattina nell’aula di Palazzo Madama. Pd, M5S e Forza Italia voteranno convintamente e in maniera compatta. E, da quanto si apprende, anche la Lega dirà no. MELONI “Faccio un appello al buonsenso di tutte le forze politiche per fare altrettanto. Nel frattempo, la nostra petizione online per sostenere lava avanti con successo”, ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo il link dove è possibile sottoscrivere la petizione: www.mo.it. SALVINI Lamette in ...

Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia contro Speranza, Salvini: “Prima parlo con Sileri, poi decido”. Forza Italia e Italia viva: “Vo… - fattoquotidiano : Mozione di sfiducia contro Speranza, la discussione al Senato: segui la diretta tv - LTombelli : Si discute sulla mozione di #sfiducia presentata da #FDI al ministro #Speranza. Vedere il vicepresidente #LaRussa c… - Fabiomass65 : #Senato: Mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Speranza...?? -

oggi il giorno dedicato a Roberto Speranza. Questa mattina comincia l'esame in Senato delladipresentata da Fratelli d'Italia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza in merito all'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico . Il ministro della ...Si apre alle 9:30 l'esame in Senato delladipresentata nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Prima di decidere su come votare - le parole del leader della Lega, Matteo Salvini - vorrei farmi una ...In attesa del dibattito in Consiglio sulla mozione di sfiducia, il sindaco di Floresta ha voluto informare la cittadinanza sul lavoro svolto ...E’ iniziato il dibattito di oggi al Senato il voto della mozione di sfiducia di Fratelli d’Italia contro il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito all’inchiesta sul mancato aggiornamento d ...