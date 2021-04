Mozione di sfiducia al Ministro Speranza | oggi il voto

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalle 9.30 in Senato si prenderà in esame ladipresentata da Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni, contro ildella Salute Roberto. Al centro delle critiche c’è la gestione della pandemia e in particolare la questione del coprifuoco, confermato alle 22, su cui Fratelli d’Italia dall’opposizione e la Lega dall’interno della coalizione di maggioranza, continuano ad essere critici. In più Giorgia Meloni dall’opposizione continua a guadagnare terreno sulla Lega, che non può più permettersi di essere ambigua. Secondo Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia viva, infatti: “Ladi Giorgia Meloni mi sembra più contro Salvini e Berlusconi che contro, noi voteremo contro”. Secondo le previsioni PD, Movimento 5 Stelle e ...

Advertising

fattoquotidiano : Mozione di sfiducia contro Speranza, Salvini: “Prima parlo con Sileri, poi decido”. Forza Italia e Italia viva: “Vo… - Agenzia_Ansa : Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA - Adnkronos : Roberto Speranza, oggi la mozione di sfiducia contro il ministro della Salute. - rada_maja : RT @fattoquotidiano: Mozione di sfiducia contro Speranza, la discussione al Senato: segui la diretta tv - Lisa_Salustri : RT @Agenzia_Ansa: Alle 9:30 al Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Mozione sfiducia

Si apre alle 9:30 l'esame in Senato delladipresentata nei confronti del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Prima di decidere su come votare - le parole del leader della Lega, Matteo Salvini - vorrei farmi una ...In Senato lapresentata da Fdi Dopo l'accordo sul coprifuoco, nuovo round oggi all'interno del Governo chiamato a votare ladial ministro della Salute Roberto Speranza presentata da Fdi. L'appuntamento è per questa mattina nell'aula di Palazzo Madama. Pd, M5S e Forza Italia voteranno convintamente e in ...Le contraddizioni di Matteo Salvini messe alla prova da Giorgia Meloni con la mozione di sfiducia al Ministro della Salute Roberto Speranza.È previsto per oggi, in Senato, il voto per la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, presentata da Fratelli ...