Mozione di sfiducia a Speranza in Senato | il ministro | “Si sfrutta l’angoscia degli italiani per interessi di parte Piano pandemico? Questione annosa di 7 governi”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali”. Cosi’ ildella Salute, Roberto, al. “E’ con amarezza che vedo prevalere invece lo scontro politico, spesso anche alimentando un linguaggio di odio che non può mai essere accettato. Si afferma il tentativo direper miopidi: è sbagliato, perché produce danni enormi, non a me o al governo, ma al Paese che deve restare unito in un passaggio delicato”. “Il Paese deve restare unito in un passaggio così delicato. Questo ci ha chiesto il Presidente ...

... oggi al Senato va in scena un altro passaggio del duello tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la supremazia nel centrodestra: ladial ministro della Salute Roberto Speranza. Il ...Lacontro il ministro è stata presentata da Fdi e Salvini non si è mai scoperto su questo ... Anche perché - è il ragionamento che si fa in ambienti parlamentari - un eventuale sì alla...Dopo l'accordo sul coprifuoco, nuovo round oggi all'interno del Governo chiamato a votare la mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza presentata da Fdi. L'appuntamento è per quest ...Iniziata al senato la discussione delle ozioni presentate da Luca Ciriani (Fdi), Gianluigi Paragone (ex M5s oggi al Misto) e Mattia Crucioli (ex ...