Mourinho ricorda Barcellona Inter | «Adrenalina e felicità» – FOTO

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Attraverso il suo profilo Instagram, Joséhato la semifinale di ritorno del Campo Nou traUndici anni fa, l’eliminava ildalla Champions League e volava verso la finale poi vinta contro il Bayern Monaco. Una serata, quella del Camp Nou, storica per i nerazzurri. E ha volutore quei momenti anche José, postando sul suo profilo Instagram, l’immagine della sua corsa al triplice fischio dell’arbitro. «Camp Nou. 28 aprile 2010. Il momento in cui l’e lati rendono un velocista». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose...

Advertising

DiMarzio : #Inter | Mourinho ricorda quella corsa liberatoria che oggi compie undici anni - GiorgioMantelli : RT @FcInterNewsit: Mourinho ricorda Barça-Inter di 11 anni fa: 'Il momento in cui l'adrenalina e la felicità ti rendono un velocista' https… - davidecurrenti : José #Mourinho e la corsa al Camp Nou. Lo Special One ricorda quella notte di 11 anni fa con questa foto sul suo pr… - SStefano93 : RT @DiMarzio: #Inter | Mourinho ricorda quella corsa liberatoria che oggi compie undici anni - SIMONAFANNI : RT @DiMarzio: #Inter | Mourinho ricorda quella corsa liberatoria che oggi compie undici anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho ricorda

E ha voluto ricordare quei momenti anche José, ...... (sì, ha un documentario tutto suo, come i grandi davvero grandi) parla col papà e gliche ... Di luidisse: "non posso andare a fare la caccia alla volpe con il gatto" . Il gatto era ...Ospite di Calciomercato.com su Twitch, l'ex dirigente dell'Inter Ernesto Paolillo ha raccontato di aver pensato ad Antonio Conte per la panchina nerazzurra ...Mourinho sui social oggi 28 aprile ha ricordato l'anniversario del passaggio del turno in Barcellona-Inter nel 2010.