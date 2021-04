(Di mercoledì 28 aprile 2021) La Russia ha annunciato l'espulsione di treslovacchi, due lituani, un lettone e un estone in risposta all'espulsione dirussi da parte di questieuropei: lo riportano le ...

Advertising

giornaleradiofm : Mosca espelle 7 diplomatici di Slovacchia e Paesi Baltici: (ANSA) - MOSCA, 28 APR - La Russia ha annunciato l'espul… - CorriereQ : Mosca espelle 7 diplomatici di Slovacchia e Paesi Baltici - alcott_e : RT @lucianoghelfi: La #Russia espelle con sole 24 ore di preavviso l’addetto navale aggiunto dell’ambasciata d’#Italia a #Mosca. #Farnesina… - Postfin : Speravo nell' espulsione al completo, del console e dipendenti, dal consolato italiano a Mosca, ma: Tocco gentile:… - SaCe86 : Mosca espelle addetto navaleFarnesina: 'Scelta infondata' -

Ultime Notizie dalla rete : Mosca espelle

... un lettone e un estone in risposta all'espulsione di diplomatici russi da parte di questi Paesi europei: lo riportano le agenzie di stampa russe citando il ministero degli Esteri di. I ...L'Ucrainail console russo a Odessa in risposta all'espulsione, da parte di, del console ucraino a San Pietroburgo, accusato di spionaggio. Il console russo a Odessa dovrà lasciare il Paese entro ...La Russia ha annunciato l'espulsione di tre diplomatici slovacchi, due lituani, un lettone e un estone in risposta all'espulsione di diplomatici russi da parte di questi Paesi europei: lo riportano le ...Le autorità russe hanno deciso di espellere tre funzionari diplomatici della Slovacchia dall'ambasciata a Mosca. La misura è stata ...