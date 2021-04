Morto Shunsuke Kikuchi, il creatore di tutte le musiche di Dragon Ball (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia è arrivata poco fa. All’età di 89 anni, si è spento Shunsuke Kikuchi: aveva creato tutte le musiche di Dragon Ball Lutto nel mondo degli anime. All’età di 89 anni, è Morto il compositore e musicista Shunsuke Kikuchi. Vera e propria leggenda, aveva creato tutte le musiche originali di Dragon Ball e Dragon L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) La notizia è arrivata poco fa. All’età di 89 anni, si è spento: aveva creatolediLutto nel mondo degli anime. All’età di 89 anni, èil compositore e musicista. Vera e propria leggenda, aveva creatoleoriginali diL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

badtasteit : Shunsuke Kikuchi è morto: addio all'autore delle musiche di #DragonBall, UFO Robot e tante altre - AkibaGamers : È morto a 89 anni per una polmonite Shunsuke Kikuchi, compositore di varie musiche per #Doraemon , #DragonBall e ta… - IvanaFavaro1 : Oggi in Giappone è giornata di lutto per molti. Morto Shunsuke kikuchi autore delle musiche di Goldrake, Doraemon,… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Shunsuke ACCADDE OGGI 5 APRILE #ALMANACCO Molise Web Morto Shunsuke Kikuchi, il creatore di tutte le musiche di Dragon Ball La notizia è arrivata poco fa. All'età di 89 anni, si è spento Shunsuke Kikuchi: aveva creato tutte le musiche di Dragon Ball ...

È morto Shunsuke Kikuchi, creò la sigla di Dragon Ball È morto all’età di 89 anni il compositore e musicista Shunsuke Kikuchi, una leggenda che ha composto le musiche di Dragon Ball e di Dragon ...

La notizia è arrivata poco fa. All'età di 89 anni, si è spento Shunsuke Kikuchi: aveva creato tutte le musiche di Dragon Ball ...È morto all’età di 89 anni il compositore e musicista Shunsuke Kikuchi, una leggenda che ha composto le musiche di Dragon Ball e di Dragon ...