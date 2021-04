Morte Martina Rossi, il processo bis: imputati condannati a tre anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Morte Martina Rossi, annullata le assoluzioni dei due imputati in Cassazione. Nuovo processo, imputati condannati a tre anni. FIRENZE – Morte Martina Rossi, annullata le assoluzioni in Cassazione. Il terzo grado ha rivisto la sentenza della Corte d’Appello e chiesto un nuovo giudizio. Nel processo bis gli imputati sono stati condannati a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo. La condanna di primo grado In primo grado i due imputati erano stati condannati a sei anni. I giudici di Arezzo avevano riconosciuto la Morte come conseguenza di altro reato e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021), annullata le assoluzioni dei duein Cassazione. Nuovoa tre. FIRENZE –, annullata le assoluzioni in Cassazione. Il terzo grado ha rivisto la sentenza della Corte d’Appello e chiesto un nuovo giudizio. Nelbis glisono statia treper tentata violenza sessuale di gruppo. La condanna di primo grado In primo grado i dueerano statia sei. I giudici di Arezzo avevano riconosciuto lacome conseguenza di altro reato e ...

