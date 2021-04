Morte di Martina Rossi: condanna a 3 anni per Albertoni e Vanneschi. Il padre: «Ha vinto la giustizia» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono stati condannati a tre anni, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della Morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. Il padre: ha vinto la giustizia ma abbiamo dovuto sostenere, anche economicamente, un processo lungo 10 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono statiti a tre, Alessandroe Luca, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso delladi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di stupro. Il: halama abbiamo dovuto sostenere, anche economicamente, un processo lungo 10L'articolo proviene da Firenze Post.

