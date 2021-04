Mortal Kombat - Il film | i fan desiderano Ryan Reynolds nei panni di Johnny Cage nel prossimo capitolo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il reboot diha portato molti dei personaggi famosi del franchise sul grande schermo, ma un sequel avrebbe fatto spazio a più combattenti. Uno di loro, il cui riferimento è già stato fatto, è la star e campione di Hollywoode sembra proprio che i fan abbiano già un nome perfetto per il ruolo: nientemeno che, meglio conosciuto per il ruolo di Deadpool. Attenzione spoiler! Non proseguite se non volete rovinarvi la sorpresa. Nell'ultima scena di, vediamo Cole Young lasciare il suo lavoro come combattente di MMA per seguire gli ordini di Raiden e reclutare altri campioni per il torneo. L'eroe dice che andrà a Hollywood, e nel mentre si vede un poster con...

A maggio potremo finalmente divertirci con il film di Mortal Kombat, che promette di essere esplosivo. Nel frattempo, facciamo un viaggio a ritroso nel tempo tra le mosse finali cult del videogioco Attenzione, qui parliamo di Mortal Kombat quindi se già ...Even before the Mortal Kombat reboot movie was released in theaters and on HBO Max this past weekend, fans of the beloved game franchise assumed that quite a few characters would meet their demise ...Il reboot di Mortal Kombat ha portato molti dei personaggi famosi del franchise sul grande schermo, ma un sequel avrebbe fatto spazio a più combattenti. Uno di loro, il cui riferimento è già stato fatto fat ...