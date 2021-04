Moroni | la bellezza per la ripartenza Albino celebra il 500° della nascita

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La città seriana capofila di una rete di collaborazioni perre ildel grande pittore. Mostre, restauri, convegni e spettacoli in cantiere da giugno. Il sindaco Terzi: l’arte come chiavesperanza.

La città seriana capofila di una rete di collaborazioni per celebrare il 500° della nascita del grande pittore. Mostre, restauri, convegni e spettacoli in cantiere da giugno. Il sindaco Terzi: l'arte ...Il progetto sarà presentato al pubblico a maggio e, se le eventuali prescrizioni future relative alla pandemia lo consentiranno, aprirà i battenti ai primi di giugno, accompagnandoci per tutto il 2021 ...