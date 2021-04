Monreale zona rossa? Caputo (Forza Italia), “Misure della giunta non sono bastate” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Evidentemente le Misure adottate dalla Amministrazione comunale, fino a oggi non sono bastate per ridurre la diffusione del virus e determinare il rientro di Monreale in fascia arancione o gialla, come invece è avvenuto per il capoluogo di Palermo che e uscito dalla zona rossa”. Con queste parole, Salvino Caputo, nella veste di responsabile per Forza Italia del Dipartimento regionale per le Attività produttive e per il sostegno alle imprese, polemizza con l’amministrazione Arcidiacono. “Restare in fascia rossa fino al 5 maggio – aggiunge Caputo – significa prolungare disagi e sottoporre i nostri commercianti a ulteriori periodi di crisi con forti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Evidentemente leadottate dalla Amministrazione comunale, fino a oggi nonper ridurre la diffusione del virus e determinare il rientro diin fascia arancione o gialla, come invece è avvenuto per il capoluogo di Palermo che e uscito dalla”. Con queste parole, Salvino, nella veste di responsabile perdel Dipartimento regionale per le Attività produttive e per il sostegno alle imprese, polemizza con l’amministrazione Arcidiacono. “Restare in fasciafino al 5 maggio – aggiunge– significa prolungare disagi e sottoporre i nostri commercianti a ulteriori periodi di crisi con forti ricadute anche dal punto di vista occupazionale. ...

Advertising

DirettaSicilia : A Partinico imprese contro la zona rossa, 'Noi Apriamo', polemiche a Monreale e Caccamo, - infoitinterno : Ultim'ora: Monreale resta in zona rossa, da domani Palermo in “arancione” - infoitinterno : Monreale zona rossa? Caputo (Forza Italia), “Misure della giunta non sono bastate” - infoitinterno : A Monreale i dati migliorano, “Chiederò alla Regione la revisione della zona rossa” - zazoomblog : A Monreale i dati migliorano “Chiederò alla Regione la revisione della zona rossa” - #Monreale #migliorano #“Chiede… -