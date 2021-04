Monreale da zona rossa, Arcidiacono, “Economia in ginocchio, chiederò revisione dati” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Monreale – Monreale, nella settimana che va dal 19 aprile al 25 aprile avrebbe superato ancora la soglia che impone la zona rossa a fronte di un centinaio di nuovi casi. Lo riporta la relazione che l’Asp di Palermo che ha inoltrato questa mattina al presidente della Regione, Nello Musumeci e al sindaco di Monreale, come a tutti i sindaci della provincia di Palermo. “Se zona rossa, chiederò di revisionare i dati dei contagi” Arcidiacono vuole vederci chiaro sui dati riportato dalle autorità sanitarie e annuncia tramite MonrealeLive che, nel caso in cui Monreale sarà ancora dichiarata zona rossa, chiederà la verifica dei ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 28 aprile 2021), nella settimana che va dal 19 aprile al 25 aprile avrebbe superato ancora la soglia che impone laa fronte di un centinaio di nuovi casi. Lo riporta la relazione che l’Asp di Palermo che ha inoltrato questa mattina al presidente della Regione, Nello Musumeci e al sindaco di, come a tutti i sindaci della provincia di Palermo. “Sedi revisionare idei contagi”vuole vederci chiaro suiriportato dalle autorità sanitarie e annuncia tramiteLive che, nel caso in cuisarà ancora dichiarata, chiederà la verifica dei ...

